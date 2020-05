Danke sagen mit besonderen Blumen

Spielen im Wohnzimmer oder eine Schnitzeljagd durch den Wald: Bestimmt hast du zuletzt wegen des Coronavirus viel Zeit mit deinen Eltern verbracht. Dabei mussten dein Vater und deine Mutter vielleicht arbeiten oder andere Dinge organisieren.

Nach dem Ausschneiden rollst du die Papierschlange von außen nach innen auf. Ein Tipp: Halte den aufgerollten Teil der Papierschlange zwischen Daumen und Zeigefinder fest und drehe mit der anderen Hand an der Rolle. So lässt sich das Papier ganz leicht aufrollen. Dann streichst du Kleber auf das innerste Stück der Papierschlange und klebst die Blüte darauf fest.

Zum Schluss klebst du die Blätter an. Beachte dabei, dass die Blätter nur oben am Stiel festgeklebt werden. Sonst passen die Blumen später nicht in deine Vase. Wenn der Kleber getrocknet ist, sind deine Blumen fertig. Stelle sie zum Muttertag in eine Vase auf den Frühstückstisch. Wenn du ihn alleine deckst, freuen sich Mama und Papa bestimmt noch mehr darüber.