Das Ende einer schweren Zeit

Auch für das Königspaar in Spanien und seine beiden Töchter endete am Sonntag die Zeit der strengen Corona-Regeln. Foto: José Oliva/EUROPA PRESS/dpa

Es geht raus! Endlich! So dachten am Sonntag viele Menschen in Spanien. „Wir fahren zum Mittagessen raus aus Madrid. So feiern wir, dass wir nach 98 Tagen keine Gefangenen in der eigenen Stadt mehr sind“, sagte zum Beispiel Marco.

Er und seine Familie mussten sich zuvor monatelang an sehr strenge Corona-Regeln halten. Einfach ihre Stadt verlassen war verboten. Wochenlang mussten viele Menschen in ihren Wohnungen bleiben. Denn Spanien war hart vom Coronavirus betroffen. Nun aber hat die Regierung die Regeln gelockert.