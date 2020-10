Das Training fällt erstmal aus

Das Wichtigste zuerst: Die Schulen sollen aufbleiben! Obwohl sich gerade viele Menschen neu mit dem Coronavirus anstecken. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Chefs der Bundesländer am Mittwoch beschlossen.

Laufen, skaten oder mit Eltern oder Geschwistern einen Ball kicken, ist also okay. Sich in größerer Runde auf dem Bolzplatz zu treffen, dagegen nicht. Immerhin bleiben Spielplätze dafür in vielen Bundesländern offen.