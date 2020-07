Den Proviant zu Hause essen

Aus dem Fenster schauen und essen: Das machen viele Menschen während einer Zugreise. Manche bringen sich ihr Essen von zu Hause mit, andere kaufen es am Bahnhof. Mitgebrachtes Essen für Reisen wird auch Proviant genannt.

Im Land Japan gibt es für Zugreisen speziell mit Essen gefüllte Boxen. Man kann sie an Bahnhöfen kaufen. Sie sind sehr beliebt bei den Reisenden. Doch in der Corona-Krise sind auch in Japan weniger Menschen unterwegs. Auf das leckere Essen in den beliebten Boxen müssen sie aber nicht verzichten.