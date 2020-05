Der Nikolaus bekommt schon Post

Im Ort St. Nikolaus gibt es ein Postamt für den Nikolaus. Da liegen schon viele Briefe. Foto: Nikolauspostamt/dpa

Zur Weihnachtszeit muss der Nikolaus unheimlich viel zu tun haben. So viele Geschenke sollen an so viele Kinder verteilt werden - und das alles an einem Tag!

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Da wäre es doch ganz gut, sich mit etwas mehr Zeit vorzubereiten. Das haben sich vielleicht auch einige Kinder gedacht. Denn schon jetzt sind etwa 1500 Briefe aus aller Welt beim Nikolauspostamt angekommen. „Das ist mehr als sonst“, sagte ein Mann vom Postamt.