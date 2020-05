Der Staat nimmt weniger Geld ein

Olaf Scholz ist in Deutschland der Minister für das Geld. In diesem Jahr nimmt der Staat wohl viel weniger Geld ein als sonst. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Straßen bauen, Spielplätze reparieren, Polizisten bezahlen: Für all das braucht der Staat Geld. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern richtig viel. Dieses Geld bekommt er zum Beispiel von den Menschen, die in Deutschland arbeiten.

In diesem Jahr werden aber wohl viel weniger Steuern gezahlt als sonst. Das liegt an der Corona-Krise. Zurzeit stellen Fabriken nicht so viel her und die meisten Restaurants haben geschlossen. Auch verdienen viele Menschen weniger Geld als sonst. All das führt dazu, dass der Staat weniger Steuern einnimmt.