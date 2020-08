Der Wahlkampf kann beginnen

Ein paar Luftschlangen flogen hinter Joe Biden durch die Luft. Ein größeres Fest mit vielen Leuten gab es für den Politiker wegen der Corona-Krise aber nicht. Zwar wählte ihn seine Partei am Dienstag zu ihrem Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im Land USA.

Nun geht für Joe Biden der Wahlkampf so richtig los. Alle vier Jahre wird in den USA in der Regel ein Regierungs-Chef gewählt, so wie bei uns. Doch ansonsten laufen die Wahlen dort etwas anders ab.