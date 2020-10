Deutsche Fußballer müssen vorsichtig sein

Die Fußball-Nationalmannschaft beim Training. Foto: Federico Gambarini/dpa

Hotel oder Stadion: Das sind die beiden Orte, an denen sich die Fußball-Nationalmannschaft der Männer am Wochenende aufhalten wird. Sie sind nämlich in das Land Ukraine gereist. Dort spielen sie am Samstag im Wettbewerb Nations League egen die Mannschaft der Ukraine.

In dem Land gibt es viele Corona-Fälle. Auch in der gegnerischen Mannschaft gab es neun Spieler, die sich mit dem Virus angesteckt haben. Sie dürfen nicht spielen.