Deutscher Trainer und englischer Pokal

Diesen Pokal hat die Mannschaft vom FC Liverpool am Schluss im Sitzen geholt. Allerdings hatte sie vorher die ganze Saison super Fußball gespielt. Die Belohnung dafür war dann am Donnerstagabend der erste Gewinn der englischen Meisterschaft seit 30 Jahren.

Den aufregenden Moment erlebte der Liverpool-Trainer Jürgen Klopp vor dem Fernseher mit einigen seiner Spieler. Später vor Reportern sagte er: „Das ist das Beste, was ich mir vorstellen kann und mehr, als ich mir je erträumt hatte.“ Und dann musste Jürgen Klopp sogar vor Freude weinen. In Deutschland hat er früher unter anderem bei Borussia Dortmund für Erfolge gesorgt.

Und wieso klappte das mit der Meisterschaft im Sitzen? Weil der härteste Konkurrent der Liverpooler in der Liga sein Spiel verlor. Und damit haben die Liverpooler nun so viele Punkte Vorsprung in der Tabelle, dass sie nicht mehr eingeholt werden können.