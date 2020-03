Wie ist das Klima der Zukunft? : Unser Wetter wird extremer

Es wird in den nächsten Jahren wärmer, sagt der Deutsche Wetterdienst voraus. Foto: dpa/Sven Hoppe

Wie wird das Wetter in den nächsten zehn Jahren aussehen? Um das zu wissen, braucht es keine Zauberei. Die Experten des Deutschen Wetterdiensts können die Zeichen bereits heute sehen: Es wird wärmer.

Das Wetter vorhersagen: Darum kümmern sich unter anderem die Experten des Deutschen Wetterdienstes, kurz DWD genannt. Meistens gucken sie dabei auf die kommenden Tage. Am Dienstag ging es aber darum, wie das Wetter in den nächsten zehn Jahren aussehen könnte. Die Vorhersage? Es wird wärmer. Und das liegt am Klimawandel.