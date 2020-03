Deutschland hilft schwer kranken Menschen

Wir helfen Euch! Diese Nachricht hat Deutschland an die europäischen Länder Italien und Frankreich gesendet. Denn dort ist es für die Ärztinnen und Ärzte zum Teil schwierig, alle Corona-Patienten zu versorgen.

Am Samstag flog das dieses Flugzeug nach Italien und brachte sechs Menschen zu uns. Die deutsche Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte dazu: „In Zeiten größter Not ist es selbstverständlich, dass wir unseren Freunden zur Seite stehen.“

Am Flughafen in der Stadt Köln erwarteten mehrere Krankenwagen das Flugzeug. Helferinnen und Helfer nahmen die Kranken in Empfang. Sie trugen Schutzanzüge und Masken, um sich nicht selbst mit dem Coronavirus anzustecken. Dann brachten sie die Patientinnen und Patienten in Krankenhäuser.