Deutschlands Lieblingslied

The Weeknd landete mit „Blinding Lights“ einen großen Hit. Foto: Amy Harris/Invision/AP/dpa

Hattest du in letzten Monaten ein ganz bestimmtes Lieblingslied? Eines, das du immer wieder gehört hast? Für viele Menschen war das Lieblingslied in den vergangenen Monaten wohl „Blinding Lights“ von dem Sänger The Weeknd.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Kein Song wurde in Deutschland in den ersten sechs Monaten des Jahres so oft verkauft und heruntergeladen, sagen Experten. Seit der Veröffentlichung war das Lied zehn Wochen lang auf Platz eins der Charts.

The Weeknd kommt aus dem Land Kanada. Seine Musik könnte auch deinen Eltern oder deinen Großeltern gefallen. Sie klingt auf jeden Fall ähnlich wie Songs, die vor längerer Zeit modern waren, nämlich in der Zeit ab 1980.