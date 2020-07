Die besten Kicker in Spanien

Trainer und Mannschaft von Real Madrid feiern ihren Sieg und die Meisterschaft. Foto: Bernat Armangue/AP/dpa

Real Madrid oder der FC Barcelona? Eine dieser beiden Fußball-Mannschaften holt sich normalerweise den Meistertitel im Land Spanien. Extrem selten schafft es mal ein anderes Team. Das ist ein bisschen wie bei uns: Da gewinnt der FC Bayern München sehr oft die Meisterschale.</p><p>Diesmal entschied Real Madrid den Kampf für sich. Am Donnerstagabend wurde die Mannschaft zum ersten Mal seit drei Jahren wieder Meister.</p><p>Und ähnlich wie die Bayern will Real bald noch einen Titel holen: in der Champions League Diesen Wettbewerb der besten Mannschaften in Europa hat das Team aus Spanien auch schon oft gewonnen.

