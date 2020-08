Die Erde kommt nicht mehr mit

Beim Duschen verbrauchen wir Wasser. In unserem Müsli ist Getreide drin. Autos und Flugzeuge pusten schädliche Stoffe in die Luft. Das alles hinterlässt Spuren auf der Erde. Fachleute nennen das den ökologischen Fußabdruck.

Irgendwann kommt unser Planet da nicht mehr mit. Umweltschützer haben ausgerechnet, dass am Samstag all das verbraucht sein wird, was die Erde in einem Jahr erneuern kann. Für den Rest des Jahres leben wir also von Reserven.