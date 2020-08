Die Maske darf runter

Im Unterricht müssen in Nordrhein-Westfalen in den meisten Schulen bald keine Masken mehr getragen werden. Foto: Guido Kirchner/dpa

Im Schulbus, im Flur in Richtung Klassenzimmer oder auf dem Weg zum Klo gilt in diesem Schuljahr meistens: Maske auf! Für manche Schülerinnen und Schüler war das aber noch nicht alles. Sie mussten sogar im Unterricht die ganze Zeit ihre Maske tragen.

Ab Dienstag darf die Maske im Unterricht wieder runter. Denn in dem Bundesland gibt es gerade nicht so viele Ansteckungen mit dem Coronavirus. Dafür wird die Idee jetzt in Bayern übernommen. Wenn die Ferien nächste Woche zu Ende gehen, gibt es für die Schüler und die Schülerinnen eine Maskenpflicht im Unterricht. Das gilt erst mal für neun Tage. Grundschüler müssen die Maske aber nicht tragen.