Die Menschen kaufen weniger gern

Nürnberg Für viele Leute ist shoppen ein Spaß. Und wenn die Stimmung gut ist, geben sie gern mehr Geld aus.

Im Moment ist die Stimmung für so etwas in Deutschland aber eher schlecht. Denn vielen Menschen macht das Coronavirus Sorgen. Zum Beispiel fürchten sie um ihren Arbeitsplatz. Manche haben schon ihren Jobs verloren oder müssen kürzer als sonst arbeiten. Deshalb wollen sie in nächster Zeit weniger in Geschäften ausgeben.