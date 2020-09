Die Schweinepest macht große Sorgen

Davor hatten viele Schweinehalter in Deutschland große Sorge: Sie dürfen ihr Fleisch nicht mehr nach China verkaufen. Der Grund dafür ist die Afrikanische Schweinepest.

In der letzten Woche wurde im Bundesland Brandenburg ein totes Wildschwein gefunden, das die Schweinepest hatte. Deswegen will China kein Schweinefleisch aus Deutschland mehr ins Land lassen. Auch das Land Südkorea hat sich so entschieden. Sie wollen damit vermeiden, dass sich die Seuche dort ausbreitet.