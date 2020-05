Die Sprache der Fahnen am Strand

Fahnen am Strand haben oft eine Bedeutung. Rot heißt: baden verboten. Foto: Clara Margais/dpa

An den meisten Urlaubsorten ist gerade und wohl auch in den kommenden Monaten wenig los. Denn in Corona-Zeiten wird das Verreisen schwieriger sein als sonst. Und so werden auch die Badestrände viel weniger besucht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Das heißt nicht, dass Bademeister und andere Rettungskräfte deswegen nichts zu tun haben. Schließlich gehen auch die Einwohner im Meer baden oder betreiben Wassersport. Bevor die ins Wasser springen, sollten sie jedoch am Strand nach wichtigen Fahnen Ausschau halten.