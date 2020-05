Die Stadt als Spielplatz

In den leeren Städten müssen Parkourläufer nicht so viel auf andere Menschen achten. Foto: Frank Molter/dpa

Über Mauern und Bänke springen und Wände hoch rennen: Das machen die Menschen bei der Sportart Parkour. Sie gehen dafür nicht in eine Sporthalle, sondern nutzen das, was sie in der Stadt vorfinden.

„Ich sehe die Stadt als großen Spielplatz“, sagt Dirk Hüfler. Er ist Parkour-Trainer. In letzter Zeit hatte er für seine Sportart besonders viel Platz, denn wegen der Corona-Krise war es sehr leer auf den Straßen. „Ich nutze das auch“, sagt Dirk Hüfler, „weil ich jetzt natürlich nicht so darauf achten muss, ob jemand im Weg ist.“