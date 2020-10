Die Vielfalt des Lebens

Eine Raupe im Wald frisst Blätter. Ein Vogel frisst die Raupe und eine Wildkatze jagt den Vogel. Diese Nahrungskette zeigt: Viele Lebensräume und Lebewesen unserer Erde hängen zusammen und brauchen einander.

Bei Biodiversität geht es also um viele verschiedene Formen des Lebens in der Natur. Dabei kommt es auf mehrere Dinge an. Zum einen, dass es viele verschiedene Lebensräume und Arten gibt. Zum anderen, dass es auch innerhalb einer Art Unterschiede gibt, also zum Beispiel zwischen Vögeln einer bestimmten Art.