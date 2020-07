Diese Rennstrecke liegt der ganzen Familie

Vier Mal gewann der Formel-1-Fahrer Michael Schumacher auf der Rennstrecke im Land Ungarn. Das ist schon einige Jahre her. Irgendwann könnte das vielleicht auch sein Sohn schaffen. Zumindest ist Mick Schumacher auf dem Weg dahin.

Auf der bekannten Strecke in Ungarn schaffte er es am Wochenende gleich bei zwei Rennen auf Platz 3. Vor einem Jahr hatte er auf der Strecke sogar ein Rennen gewonnen. „Es sieht so aus, dass es immer hier passiert“, sagte Mick Schumacher am Sonntag und freute sich. „Das Team hat einen großartigen Job gemacht, das Auto war fantastisch zu fahren“, erzählte er. Über den dritten Platz am Samstag sagte er: „Für uns fühlt es sich an wie ein Sieg.“