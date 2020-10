Diese Staaten schaukeln hin und her

Der Bundesstaat Pennsylvania spielt bei der Wahl eine wichtige Rolle. Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Die Landkarte sieht aus wie ein bunter Flickenteppich. Gerade ist sie ständig in den Nachrichten zu sehen. Es geht um das riesige Land USA. Dort steht am 3. November die Wahl des Präsidenten an.</p><p>Das Land ist aufgeteilt in 50 Teile, die Bundesstaaten. Du kannst sie dir so vorstellen wie die Bundesländer in Deutschland. Einige Bundesstaaten spielen bei der Wahl eine besondere Rolle. Sie werden Swing States genannt Swing ist englisch und heißt auf Deutsch etwa Pendel oder Schaukel.

Das hat nichts damit zu tun, dass Kinder dort besonders gerne schaukeln. Es geht um die Ergebnisse von Wahlen. Dafür musst du wissen: In den USA haben vor allem zwei große Parteien das Sagen, die Republikaner und die Demokraten. Bei dieser Wahl tritt Donald Trump für die Republikaner an, Joe Biden für die Demokraten.

In einigen Bundesstaaten hat seit Jahrzehnten immer die gleiche Partei gewonnen. In anderen ging es bei verschiedenen Wahlen hin und her, wie bei einer Schaukel. Mal gewannen also die Republikaner, mal die Demokraten. Zu diesen Swing States gehören etwa Pennsylvania, Florida und Michigan.

In diesen Staaten treten die Kandidaten im Wahlkampf besonders oft auf. „Auch das meiste Geld für Wahlwerbung wird dort ausgegeben“, erklärt der Politik-Experte Johannes Thimm. Das hat damit zu tun, wie die Wahlen in den USA entschieden werden.