Drei Finger als Protest

An diesem Zeichen der Hand erkennt man: Die Demonstranten sind gegen die Regierung in Thailand. Foto: Gemunu Amarasinghe/AP/dpa

Der Arm zeigt in die Luft. Die drei mittleren Finger sind nach oben gestreckt. Daumen und kleiner Finger liegen auf der Handfläche. Dieses Handzeichen zeigen gerade eine Menge Leute in Thailand in Asien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Zu sehen ist es vor allem auf Demonstrationen.

Manche kennen den Gruß eher aus einer Filmreihe: „Die Tribute von Panem“. Die spielt in einer sehr düsteren Zukunft. In Thailand ist das Zeichen aber kein Gruß von Filmfans. Die Menschen wollen damit zeigen: Wir sind gegen die Regierung. Wir wollen mehr Freiheit, um etwa unsere Meinung zu sagen.