Drei Forscher gegen ein Virus

Manchmal brauchen Menschen eine Blutspende, um wieder gesund zu werden. Aber was ist, wenn sich in dem gespendeten Blut ein Krankheitserreger versteckt, wie etwa ein gefährliches Virus? Dann kann dieses Blut krank machen statt gesund.

Tatsächlich haben sich so immer wieder Menschen mit dem Krankheitserreger Hepatitis C angesteckt. Dieses Virus kann große Schäden etwa an der Leber verursachen. Früher sind auch viele Menschen daran gestorben, denn man wusste nicht, wie das passierte.