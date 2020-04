Drei Wochen lang ein Riesenrad aufbauen

In diesem Park wird ein Riesenrad aufgebaut. Der Betreiber hofft, dass es sich bald dreht. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa.

Bisher steht nur ein Kran zwischen den Bäumen. Doch bald schon soll ein Riesenrad in dem Stadtpark in der Stadt Magdeburg in die Höhe ragen. Die Teile für das riesige Gerät werden mit 25 Lastwagen angeliefert.

Aber Moment mal: Sind Rummelplätze und Riesenräder denn gerade erlaubt? Wegen des Coronavirus sind Feste und Feiern doch abgesagt worden. Das gilt auch für die Stadt Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Trotzdem hat sich Hendrik Boos dazu entschlossen, das Rad aufzubauen.