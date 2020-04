Drinnen bleiben und Filme gucken

Hast du in letzter Zeit häufiger vor dem Fernseher gesessen als üblich? Oder dir auf dem Computer oder Tablet Filme und Serien angeschaut? Falls ja, dann geht es dir wie vielen Menschen. Wegen des Coronavirus sind die Leute häufiger zu Hause - und nutzen die Zeit, um fernzusehen und zu streamen.

Der Streaming-Anbieter Netflix gab jetzt bekannt: In den vergangenen Monaten haben Millionen von Menschen auf der Welt ein neues Abo bei der Plattform abgeschlossen. Sie bezahlen also Geld, um sich dann über die Plattform Filme und Serien anzuschauen. Netflix hat in drei Monaten fast 16 Millionen Abos dazubekommen - so viele wie noch nie in so kurzer Zeit. Auch bei anderen Anbietern wie Disney+ läuft es gerade gut.