Echte Stroh-Halme

Warum heißt der Strohhalm eigentlich Strohhalm? Weil manche Menschen vor langer Zeit tatsächlich Halme aus Stroh benutzten. Heute werden die Röhrchen meist aus Plastik gemacht. Um Müll zu vermeiden, werden diese aber im nächsten Jahr verboten.

Hersteller denken auch deshalb darüber nach, umweltfreundliche Trinkhalme zu entwickeln. Mittlerweile gibt es die Röhrchen etwa aus Metall, Glas, Papier oder Bambus. In der Stadt Lübeck im Bundesland Schleswig-Holstein macht es eine Firma fast so, wie es früher war. Ihre Halme sind aus Stroh, also aus trockenen Getreide-Halmen.