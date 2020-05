Ein beliebter Fisch

Forellen schwimmen in Bächen, werden aber auch in Becken gezüchtet. Foto: Philipp Schulze/dpa

Forellen leben im Meer, in Seen und in Bächen. Außerdem werden die Fische häufig in Wasserbecken gezüchtet. Denn die Forelle wird von vielen Leuten gern gegessen.

Ein beliebter Speisefisch ist die Lachsforelle. Diese Forelle wurde so gezüchtet und gefüttert, dass ihr rosafarbenes Fleisch ein bisschen an Lachsfleisch erinnert.