Ein bisschen Einkaufen erlaubt

Vier Wochen lang hatten die meisten Geschäfte geschlossen. Nun öffnen viele nach und nach wieder. Doch jedes Bundesland macht es ein bisschen anders. Ganz schön unübersichtlich! Und Ärger gibt es auch noch...

Generell gilt: In Deutschland werden gerade ein paar Regeln gelockert. Wer sich also seit Wochen darauf gefreut hat, wieder in den Geschäften einzukaufen, hat ab jetzt die Gelegenheit. Die Regeln waren vor ungefähr vier Wochen zum Schutz vor dem neuen Coronavirus erlassen worden. Viele Geschäfte mussten deshalb schließen.