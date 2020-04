Ein Brand im Moor

Was hier brennt, ist kein Wald, sondern ein Moor. Foto: Torsten Albrecht/Nord-West-Media/dpa.

Flammen schlagen in die Höhe, Rauch steigt auf. Am Wochenende hat es in einem Naturschutzgebiet im Bundesland Niedersachsen gebrannt. Was dort brannte, waren aber nicht vor allem Bäume oder Gräser. Stattdessen hatte das Moor Feuer gefangen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Ein Moor stellt man sich eigentlich eher feucht vor. Doch das ist nicht überall so. Einige Moore wurden auch trockengelegt. Der Boden dort besteht aus Torf, das sind abgestorbene Pflanzen. Diese können sich entzünden. Torf wurde sogar lange Zeit als Brennstoff genutzt, wie Feuerholz.