Ein Bundesland im Norden fängt an

Manche müssen sich noch mehr als einen Monat gedulden. Doch bei einigen Schülerinnen und Schülern gehen schon jetzt die Ferien los. Die ersten sind die Jungen und Mädchen aus dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.

Mecklenburg-Vorpommern liegt im Norden Deutschlands an der Ostsee. Nächste Woche geht es in den Bundesländern Berlin, Brandenburg und Hamburg weiter. Auch in Nordrhein-Westfalen gehen die Ferien noch im Juni los. In Süddeutschland starten sie erst Ende Juli.