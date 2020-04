Ein ekliger Ehrentag

Nasebohren sieht nicht nur eklig aus. Es kann auch die empfindliche Haut in der Nase verletzen. Foto: picture alliance / Marius Becker/dpa.

Kleine Kinder stecken sich ab und zu mal den Zeigefinger in die Nase. Sie wissen noch nicht, dass sie nicht in der Nase bohren sollen. Schließlich ist so ein Popel ganz schön eklig!

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Das Nasebohren sieht nicht nur übel aus, es ist auch schlecht für unsere Nase. Ein Arzt erklärt: Wer lange herumbohrt, verletzt die empfindliche Haus in der Nase. Dort entstehen dann Krusten, und manchmal blutet es sogar.