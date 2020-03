Ein fieser Trick

Manchmal rufen Betrüger bei älteren Menschen an, um ihnen Geld abzuluchsen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa.

Das Wort Enkeltrick klingt eigentlich ganz nett. So als würde ein Kind seiner Oma Zaubertricks mit Karten zeigen oder eine tolle Übung mit dem Hula-Hoop-Reifen.

Doch leider ist mit dem Enkeltrick etwas anderes gemeint, eine richtig fiese Sache sogar. Dabei rufen Betrüger bei älteren Leuten an. Sie tun so, als wären sie deren Enkel. Dann erzählen sie am Telefon eine ausgedachte Geschichte, warum sie dringend Geld brauchen. Das Geld soll ein Freund bei der Oma oder dem Opa abholen. Er selbst könne nicht kommen, behauptet der falsche Enkel dann.