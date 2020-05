Ein Gewinn und ein früher Abschied

Vier Hunde, Pferde und dann auch noch Tierarzthelferin: Die wohl tierliebste Kandidatin von allen hat die Sendung „Germany's next Topmodel“ gewonnen. Jacky aus der Nähe der Stadt Wiesbaden wurde von Moderatorin Heidi Klum am Donnerstag zur Siegerin gekürt.

Umarmungen von Freunden und ihrer Familie direkt nach dem Sieg fielen in diesem Jahr allerdings aus. Denn aus Sorge vor dem Coronavirus waren in der Sendung keine Zuschauer erlaubt. Auch Heidi Klum war nicht persönlich im Fernsehstudio, sondern aus ihrem Zuhause in der Stadt Los Angeles in den USA zugeschaltet.