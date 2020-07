Ein Hamburger namens Nürnberger

Das passt: Fabian Nürnberger spielt für den 1. FC Nürnberg. Foto: Daniel Karmann/dpa

Geboren ist er in der Stadt Hamburg in Norddeutschland. In der Jugend spielte der Fußballer für den Hamburger SV. Sein Nachname passt aber viel besser zu seinem heutigen Fußball-Verein: Fabian Nürnberger spielt für den 1. FC Nürnberg.

Am Dienstagabend gelangen ihm zwei wichtige Tore. Der 1. FC Nürnberg kämpft gerade gegen den Abstieg aus der zweiten Bundesliga. In zwei Extra-Spielen muss sich der Verein gegen den FC Ingolstadt durchsetzen. Am Dienstag gewannen die Nürnberger mit 2:0.