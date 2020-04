Ein Jahr alt und schon eine kleine Mähne

Am Anfang sahen die kleinen Löwenjungen Latika und Makuti fast gleich aus. Die Besucher im Zoopark Erfurt konnten sie kaum unterscheiden. Am Sonntag feierten die beiden Geschwister ihren ersten Geburtstag.

Auf einem Geburtstagsvideo des Zoos ist zu sehen: Mittlerweile wächst Makuti eine kleine Mähne. Die junge Löwin Latika hingegen hat am Hals nicht so viel Fell. Bis Makuti so eine prächtige Mähne wie Vater Aslam hat, muss er aber noch ein bisschen warten.