Ein Konzert ohne Applaus

Wegen des neuen Coronavirus ist vieles, was Spaß macht, gerade nicht erlaubt. Auch Konzerte finden nicht statt. Oder etwa doch?

Lotte hat sich in Echtzeit dabei gefilmt, wie sie daheim Musik macht - und hat dieses Video in dem Online-Netzwerk Instagram geteilt. „Natürlich war es ungewohnt, die Fans nicht sehen oder hören zu können. Durch die vielen persönlichen Nachrichten hatte ich aber das Gefühl, dem Publikum auf eine andere Art und Weise nah sein zu können.“

Jetzt hat sie schon ein bisschen Erfahrung. Und das ist gut so: Am Ostersonntag ist Lea nämlich auch bei den „Kids' Choice Awards“ zu sehen. Wieder von zu Hause aus, versteht sich. Denn auch dort ist in diesem Jahr alles anders. Normalerweise stimmen die Fans ab, welche Stars Preise bekommen. Bei einer Fernseh-Show werden diese dann an die Promis übergeben. Wegen der Coronakrise aber geht das mit der gemeinsamen Verleihung in diesem Jahr nicht.