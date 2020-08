Ein schöneres Hundeleben

Laufen, Spielen, Fressen: Das sind Dinge, die die meisten Hunde super finden. Ohne all das würden sie krank und unzufrieden. Trotzdem bekommen nicht alle Hunde, was sie brauchen. Das liegt zum Beispiel daran, dass die Besitzer sich zu wenig über die richtige Haltung von Hunden informieren.

Deshalb wollen Politiker nun Regeln vorgeben. Darin steht zum Beispiel, dass Hunde zweimal am Tag Auslauf haben müssen. Insgesamt sollen sie mindestens eine Stunde am Tag im Freien sein, also außerhalb ihres Zwingers oder der Wohnung.