Ein Schwimmbad auf der Straße

Mitten in der Stadt wird jetzt geplanscht. Foto: Hans Punz/APA/dpa

Bis vor Kurzem fuhren hier noch jeden Tag unzählige Autos lang. Jetzt steht auf dieser Straße in der Stadt Wien in Österreich ein kleines Schwimmbecken, in dem Menschen planschen.

Und nicht nur das: Dazu gibt es noch Palmen, an einem Kiosk kann man sich Erfrischungen kaufen und auf einer Bühne finden Konzerte und andere Vorstellungen statt. In einem umgebauten alten Linienbus können Familien sogar mit Kindern übernachten.

Mit der Aktion soll den Wienern und Wienerinnen etwas mehr Platz für Erholung und Freizeit in der Stadt gegeben werden. Vielleicht machen sich dann einige Leute auch Gedanken darüber, ob Städte nicht ganz anders aussehen können.