Ein Teich für die Feuerwehr

Wenn es brennt, ist die Feuerwehr zur Stelle! Dann wird schnell eine ganze Menge Wasser für die Löscharbeiten gebraucht. Um an so viel Wasser zu kommen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel Wasser aus besonderen Teichen saugen.

An jedem dieser Löschwasserteiche gibt es eine Saug-Stelle. Dort führt eine Leitung in den Teich, an deren Ende ein Schlauch angeschlossen werden kann. So hat die Feuerwehr Wasser zum Löschen.