Ein Überblick über die Natur

Wie geht es unseren Tieren und Pflanzen? Um diese Frage besser beantworten zu können, beobachten Fachleute regelmäßig Lebensräume. Sie zählen dabei zum Beispiel Tierarten oder untersuchen Bäume.

Am Dienstag stellte Umweltministerin Svenja Schulze den neuen Bericht zur Lage der Natur vor. Darin steht: In manchen Gegenden geht es der Natur gut oder allmählich besser. Das gilt zum Beispiel für die Kegelrobben an der Nordsee und die Steinböcke in den Alpen.