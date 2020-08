Ein ungewöhnlicher Patient

In einem Berliner Krankenhaus wird gerade ein Politiker aus Russland behandelt. Aber warum passiert das hier und nicht in seiner Heimat?

Polizisten begleiteten den Krankenwagen, als dieser am Samstag vom Flughafen aus durch Berlin fuhr. Denn dies war kein normaler Rettungseinsatz. Im Krankenwagen lag ein Politiker aus Russland, der in Deutschland in einer Klinik behandelt werden soll. Sein Name ist Alexej Nawalny.