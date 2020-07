Ein Virus, das vieles verändert

An die letzten sechs Monate wirst du dich bestimmt noch eine Weile erinnern. Vor einem halben Jahr wurde über den ersten Corona-Fall in Deutschland berichtet. Ein Mann im Bundesland Bayern hatte sich mit dem Virus angesteckt.

GESUNDHEIT: Wenn sich so ein Virus ausbreitet, möchte man natürlich eins: gesund bleiben. Um sich zu schützen und das Virus nicht zu verbreiten, tragen die meisten Leute nun Masken und halten Abstand. Außerdem haben viele Menschen in den letzten Monaten ihre Hände sehr häufig gewaschen. Auch das schützt vor dem Virus, sagen Fachleute.

SCHULE: Mitte März ging es in Deutschland so richtig los. In den meisten Bundesländern wurden Schulen und Kitas geschlossen. Gelernt wurde plötzlich zu Hause. Lehrer schickten Hausaufgaben per Mail oder erklärten per Video. Jetzt sind erst mal Ferien. Wie genau es danach mit dem Unterricht weitergeht, ist noch ziemlich unklar.