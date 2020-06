Ein Virus und die Welt

Jeden Tag gibt es neue Zahlen über das Coronavirus. Viele Leute haben genau im Blick, wie die Lage in Deutschland ist. Aber wie sieht es eigentlich in anderen Teilen der Welt gerade aus? Hier bekommst du einen ersten Überblick.

CHINA: In dem riesigen Land in Asien wurde das Virus als erstes entdeckt. Das ist nun schon etwa ein halbes Jahr her. Daher bekam das Land das Virus auch früher als andere wieder in den Griff. Trotzdem gibt es die Sorge, dass sich das Virus noch einmal verbreiten könnte. Die Leute tragen weiter einen Schutz über Mund und Nase. Das sind die Menschen in China anders als in Europa gewohnt. Schon früher haben sie solche Masken oft getragen.