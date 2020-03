Kinder : Ein weit entfernter Eis-Riese

Unser Planet gehört zu einer riesengroßen Einheit: dem Sonnensystem. Im Zentrum davon steht die Sonne. Die Erde und andere Planeten kreisen drum herum. Hier lernst du mehr über die Himmelskörper.

Uranus und sein äußerer Nachbar Neptun sind wahnsinnig weit von der Sonne entfernt. Wie weit, zeigt ein Vergleich: Die Sonnenstrahlen brauchen von der Sonne nur drei Minuten, bis sie den Merkur erreichen. Er liegt am nächsten an der Sonne. Bis zu Uranus hingegen dauert es mehr als vier Stunden. In dieser Zeit können Sonnenstrahlen viele Millionen Kilometer zurücklegen.