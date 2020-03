Ein Zaun behängt mit Spenden

Die an den Zaun gehängten Spenden sind für Menschen gedacht, die keine Wohnung haben. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa.

Äpfel, Schokolade, Zahnpasta und Kleidung. All diese Dinge hängen in Plastiktüten verpackt an einem Zaun. Auf einem Schild steht das Wort Gabenzaun. Was hat es damit auf sich?

Die Sachen in den Tüten sind Spenden für Obdachlose, also Menschen ohne Wohnung. Leute haben sie dort aufgehängt, weil sie diesen Menschen helfen möchten.