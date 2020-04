Eine deutsche Basketballerin in den USA

Satou Sabally will als Basketballerin bald große Erfolge feiern. Foto: Eric Evans/Wasserman Media Group/dpa.

Sie wurde in einer berühmten Großstadt geboren, und ist in einer anderen Großstadt aufgewachsen. Satou Sabally ist eine junge deutsche Basketballerin. Fachleute trauen ihr zu, in Zukunft zu den besten Spielerinnen der Welt zu gehören.

Vor knapp 22 Jahren kam Satou Sabally in der Stadt New York im Land USA zur Welt. In der deutschen Hauptstadt Berlin ging sie später zur Schule. Dort spielte sie auch bei verschiedenen Vereinen Basketball. Vor ein paar Jahren zog sie wieder in die USA.