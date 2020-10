Eine glitschige Leckerei

Das Omelett sieht lecker aus. Es besteht aus Eiern, Kräutern und etwas Schweinefleisch. Dazu gibt es meist eine süß-saure Sauce, Reisnudeln und ein Glas Eistee.

Doch in diesem Eierkuchen verbirgt sich noch eine eigenartige Zutat. Die ist ganz schön glitschig: Denn es sind Würmer! Das klingt für dich vielleicht ekelig. Im Land Vietnam in Asien sind die Eierkuchen namens Cha Ruoi aber beliebt.

Im Moment besuchen viele Leute in Vietnam Restaurants, die die Eierkuchen servieren. Denn diese Spezialität gibt es nur im Oktober und November. In diesen Monaten tauchen die Würmer an der Wasseroberfläche etwa von Seen auf. Man kann sie dann besonders leicht fangen.