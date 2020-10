Eine Hälfte zu Hause, die andere in der Schule

Wie geht es in der Schule weiter, wenn die Corona-Zahlen steigen? Diese Frage stellen sich gerade wohl eine Menge Menschen. Immer wieder heißt es, dass unter anderem Schulen möglichst lange offen gehalten werden sollen.

Sein Vorschlag würde bedeuten, dass nur halb so viele Schulkinder in einem Raum sitzen. So können sie mehr Abstand halten. Die andere Hälfte der Klasse löst dann von zu Hause aus Aufgaben. Jede Woche wird getauscht. Dann geht die Hälfte, die gerade zu Hause war, wieder in die Schule und die gelösten Aufgaben können besprochen werden. Ob der Vorschlag umgesetzt wird, entscheiden Politiker in den Bundesländern und die Schulen.