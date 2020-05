Eine Schiff-Werkstatt hat Probleme

Kreuzfahrtschiffe werden an Land in riesigen Werkstätten gebaut. Foto: Sina Schuldt/dpa

Kreuzfahrtschiffe sehen aus wie schwimmende Hochhäuser. Sie haben viele Stockwerke und Kabinen. Tausende Menschen können auf so einem Schiff gleichzeitig Urlaub machen.

Bevor ein Kreuzfahrtschiff über das Meer schippert, bleibt es sehr lange auf dem Trockenen. Es wird an Land in einer Werft gebaut. Das ist eine Art riesige Werkstatt. Dort setzen Arbeiter das Schiff aus vielen Teilen zusammen, ähnlich wie beim Bauen mit Lego.

Eine berühmte Werft gibt es zum Beispiel in Norddeutschland. Wenn ein Schiff dort fertig ist, wird es vorsichtig in den Fluss Ems gelassen. Von dort aus gelangt es in die Nordsee.